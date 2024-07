Harmincnyolc fokot mutatott a hőmérő – nem a lázmérő – így nekivágtunk fotós kollégámmal egy csabai sörtúrának hétfőn délután. Jól sikerült a sörtúra, de néha hosszúlépésbe is belefutottunk, sőt, jött a viceházmester. Kiderült az is, hogy a futball Eb-t a spanyolok nyerik. Mármint az általunk megkérdezett szurkolók szerint. Azt is tapasztaltuk, hogy sokan mellőzik az alkoholt ilyen hőségben, ők például a Kakasban Titanic-koktélt isznak.