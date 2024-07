Ismét elhoztuk a leglényegesebb híreket

Békéscsabán tizenegy szökőkút is található, amelyek amellett, hogy látványos elemek, ezekben a forró napokban felüdülést is nyújtanak.

Gyula város előző évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról is tárgyalt legutóbbi ülésén a gyulai képviselő-testület. Az elektromos rollerek és az egyre gyakoribbá váló online csalások megelőzésének kérdését egyaránt érintették az előterjesztés tárgyalása során.

A városban szolgáló egészségügyi dolgozókat köszöntötték nemrégiben Semmelweis nap alkalmából Eleken. Az eseményen először adták át az "Elek Egészségügyéért Kitüntetést", melyet Mikló Sándorné posztumusz kapott meg.

Beérett a Csabagyöngye szőlő a Kenderföldeken, a város tulajdonában lévő szőlő- és gyümölcsültetvényen. A napokban tartották is már Szedd magad! akciókat a területen, a szüret pedig jövő hétre várható. Az ültetvényt üzemeltető szakember, Rajtár János beszélt arról, hogy idén milyen termésre van kilátás. Opauszki Zoltán városi tanácsnok szerint több okból is fontos, hogy a városnak van olyan ültetvénye, ahol Csabagyöngye szőlővel is foglalkoznak.

A Szegedi Tudományegyetem csaknem 7 ezer hallgatót vett fel, közülük 47-en Békéscsabán kezdik meg a tanulmányaikat – közölték a Szegedi Tudományegyetem honlapján.

Izgalmas, látványos meteoritokból és ásványokból nyílt kiállítás csütörtökön a Munkácsy Mihály Múzeumban. A Bolygósztori – a Naprendszer keletkezése meteorit mintákba rejtve, valamint az Ásványok világa című tárlatok szeptember 29-ig tekinthetők meg Békéscsabán.

Újra összecsap egymással a 200 hát két koronázott királya, Kós Hubert aranyesélyes.

Ételmentés egy nemes ügyért: 4,9 millió kilogrammnyi adományt gyűjtött rászorulóknak az Élelmiszerbank