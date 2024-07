Ma is elhoztuk a legfontosabb híreket

Az általunk megkérdezett csabaiak többsége szerint csakis a víz lehet a legjobb szomjoltó ebben a pokoli hőségben. Vannak persze olyanok is, akiknek a víz mellett más innivaló is jól esik a forróságban.

Nem a kijelölt helyen fürdőzött egy férfi Doboz-Szanazugban. Amikor a talaj eltűnt a lába alól, pánikba esett, és többször is elmerült. Az volt a szerencséje, hogy a rendőrök jókor voltak jó helyen, pont arra jártak, és így megmentették – közölték a rendőrségen.

A legmagasabb, piros fokozatú figyelmeztetést adta ki a HungaroMet Zrt. hat vármegyére, köztük Békésre vasárnap éjfélig a hőség miatt. Jelezték azt is: vasárnap az egész országban nagyon erős UV-B sugárzás várható.

Az iszonyú kánikulában nemcsak az emberek, hanem a jószágok és a növények is szenvednek. Utóbbiak közül a legtöbb hőstresszt a görögdinnye szenvedi el. Gerendáson a termelők fehér védőanyagot – ami abszolút emberbarát – kennek egyenként a termésekre, hogy visszaverődjenek a napsugarak, és a dinnye ne égjen el. Egy biztos, amilyen jól, amilyen korán indult a szezon, ahhoz képest együtt szenvednek a dinnyék termelőikkel.

A mátraházi edzőtáborban eltöltött hetet szombati kecskeméti tesztmérkőzéssel zárta le a Békéscsaba 1912 Előre labdarúgócsapata. A lila-fehérek a színben velük egyező, ám élvonalban érdekelt Kecskemét otthonában léptek pályára. A házigazdák ketté szedték a keretüket, délelőtt a Szegedet, délután pedig az Előrét fogadták zárt kapuk mögött. Mindkét félidő egy-egy gólt, a meccs egésze pedig döntetlent hozott.

A három hétvége alatt több mint 3 ezren utaztak a Békéscsaba és a Balaton között közvetlen vasúti kapcsolatot biztosító Csabai Tekergővel. Szombaton mi is teszteltük a járatot, amelyen ezúttal is nagyon sokan voltak, családok, fiatalok, idősebbek egyaránt igénybe vették a lehetőséget. A Csabai Tekergő megtelt ezen a hétvégén is.

Ledőlt a nagysátor egy fesztiválon, többen megsérültek.

Sallai Rolandot a legértékesebb játékosok között tartják számon a Bundesligában.