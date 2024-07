Az eseményen Kosztra Gábor, a Bolyai János Matematikai Társulat Oktatási Bizottságának elnöke köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően dr. Molnár István, a Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karának egyetemi docense, a társulat Békés megyei tagozatának elnöke mondott a 63. Rátz László Vándorgyűlés kapcsán szellemes, a 63-as számhoz kapcsolódó köszöntőt.

Fotó: Bencsik Ádám

Paláncz György, Békéscsaba alpolgármestere beszédében elmondta, Békéscsaba regionális szinten diákvárosnak számít, hiszen 12 ezer tanuló jár a város iskoláiba.

– Rendkívül sikeres iskoláknak tudunk otthont adni, hiszen a szakképzési centrum három iskolája is szerepel a technikumok országos TOP 100-as listáján, köztük a békéscsabai Széchenyi technikum a negyedik. A gimnáziumok is szép eredményeket érnek el, az Andrássy gimnázium minden évben ott van a gimnáziumok TOP 100-as listáján, ahogy a Belvárosi Gimnázium is rendszerint részese az összevetésnek – fogalmazott. Hozzátette, Békéscsaba nemcsak az oktatás, hanem a kultúra szempontjából is számos eredményt vonultat fel. Ennek kapcsán kiemelte, hogy a Munkácsy Negyed készültsége egyre magasabb szintet ér el, meghaladta a 90 százalékot.

Hangsúlyozta, az önkormányzat attól függetlenül is igyekszik jó gazdája lenni az intézményeknek, hogy már nem fenntartója és működtetője egyik iskolának sem.

– Akár a működés, akár a fejlesztés, akár a diákönkormányzatok esetében igyekszünk támogatást nyújtani az intézményeknek – tette hozzá. Példaként említette, hogy a szakképzés mintájára ösztöndíjat alapítottak, amelyet a legjobb békéscsabai gimnazisták kaphatnak.

– Nagyon szeretnénk, hogy ennek a kezdeményezésnek motiváló hatása legyen a gimnáziumi tanulók számára is – fogalmazott.

63. Rátz László Vándorgyűlés számos érdekességgel

Dr. Pálfy Péter Pál, a Bolyai János Matematikai Társulat elnöke elmondta, a vándorgyűlésen mintegy kétszázan vesznek részt, ami tükrözi az elmúlt évek átlagát. A résztvevők közül tízen az országhatáron túlról érkeztek.

Mint kiemelte, sok-sok ember munkája van abban, hogy a rendezvény létrejöhetett, ami tartalmas szakmai programokat, a mindennapi munkában is hasznos információkat kínál a résztvevőknek. Az átadott díjakkal kapcsolatban elmondta, nagyon fontosnak tartják, hogy elismerjék a legkiválóbb matematika tanárokat, akik továbbviszik a matematika oktatás legnagyszerűbb hagyományait.