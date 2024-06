Szombaton a középkorosztálynak és a fiataloknak is szeretnének kedvezni. Lesz egy stage, ahol habpartival és ibizai hangulatú tematikával készülnek. A nagyszínpadnál létrehoztak egy Holi Beach Party @ World is mine main stage-t, ahol fellép Fenyvesi, Joerjunior, Bruno x Spacc, Bitto Duo, Regán Lili, Newik, Szecsei, Willcox, DSESSION és Dj Dandee is. Lesz egy partisátor is, a Coronita Allstars @ Coronita sátor. A Manic N, Chris Jay, a Purebeat, Andrewboy, Steve Judge, CHRSTPHR, Miamisoul, Polevaya és a Goldsound lép majd fel.