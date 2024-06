A vasárnapi megnyitón jelen volt az alkotó, Lantos Györgyi szobrászművész is. Műsort adott a Szabadkígyóson és Újkígyóson is sok gyermeket táncra tanító Zsiba együttes is. A leggazdagabb árva című, Wenckheim Krisztina életét bemutató könyv szerzője, Bauer Barbara írónő is felolvasott művéből.

Wenckheim Krisztina szobrát Pelyhéné Lipták Gabriella, a helyi általános művelődési központ igazgatója és a család képviseletében Fréderic Wenckheim leplezte le. Fotó: Bencsik Ádám

Pelyhéné Lipták Gabriella kiemelte, 1998-ban Balogh József polgármesterként felhatalmazást kapott a település vezetésére. Személyes emlékei, történelem tanári mivoltából adódó elkötelezettsége, a falu szeretete és a Wenckheimek iránti tisztelete arra motiválta, hogy a település kimagasló értékét, a Wenckheim örökség egyik ékét, a szabadkígyósi kastélyt felújítsák.

A gróf is itt, ezen a téren beszélgetett az emberekkel

A hosszú, nehéz út sikerre vezetett, hiszen az eredeti cél, a kastély felújítása megvalósult. Lehetőség nyílt a majorság, az ókastély és környékének megszépítésére. Mondhatjuk azt, hogy egy kicsit újra nagyobb hangsúlyt kapott a major. Felelősségünk, hogy a történelmi emlékeinket megőrizzük és ápoljuk, átadjuk a jövő nemzedékének. Sok idő telt el, mire a Wenckheim család leszármazottjai újra Kígyósra látogathattak. Többször volt alkalom arra, hogy felidézzék emlékeiket, közösen beszéljünk a múltról, és egyre fontosabbá váljon, hogy mindezt írásos formában, tárgyi emlékekben, a meglévő értékek megőrzésében fenn kell tartani.

Pelyhéné Lipták Gabriella elmondta, a Wenckheim család életének egy meghatározó pillanatát idézzük meg a szobor által. Azt a pillanatot, amikor Wenckheim József Antal a falu népére és Göndöcs Benedek gyámságára bízta az akkor hároméves Krisztinát.

– A mai ünnepségre egy kis árnyékot vet az, hogy Balogh József polgármester, aki mozgatórugója a Wenckheim örökség méltó kezelésének, betegsége miatt nem lehet velünk – emelte ki a az általános művelődési központ igazgatója. – Polgármester úr mesélte nekem, hogy még élénken emlékszik az akkori zöld területre, ahol most vagyunk. 80 éve kisgyermekként itt kezdte rúgni a labdát. Akkoriban nem volt ennyi fa, de sokkal több gyermek volt itt. Visszaemlékezése alapján rúgták a labdát akkor is, ha volt rajtuk cipő, és akkor is, ha nem. Élt itt egy Karaba nevű suszter, aki megjavította a focilabdákat, ha kellett, mert újra nem tellett. Az emberek itt jöttek össze, megbeszélték problémáikat, az uradalom problémáit, és hogy ha szükség volt, akkor a gróf is itt, ezen a téren beszélgetett az emberekkel.