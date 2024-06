A helyszínek kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy olyan helyekre kerüljenek, ahol minél többen megcsodálhatják őket. Ezért tettek az orvosi rendelőkhöz, strandhoz, Hősök terére, városházához, buszfordulóba és még számos helyre virágoszlopokat – adták hírül a város weboldalán. A kis alapterületen felfelé nyúló virágoszlop lenyűgöző látványt nyújt, különösen a nyári virágpompájában.

A virágoszlopok minimális helyigényük mellett a városképet is szépítik Fotó: devavanya.hu

Mint ismertették, lassan benőnek a városközpontban elhelyezett ültetőládák is, melyek az elmúlt években sok kritikát kaptak. A korábbi faládák kellemesebb kinézetűek voltak, de be kell látni, hogy azok az állandó napsugárzásnak és víznek köszönhetően csak egy-két évig tudnak megfelelően kinézni, utána folyamatosan festést és helyreállítást igényelnek, nem beszélve arról, hogy ezek voltak a legkönnyebb áldozatai egy-egy hétvégi éjszakának. Sajnos nincs arra megfelelő számú szakembergárda, hogy ezeket a ládákat naprakészen tartsák, ezért is gyakori, hogy a közterületeken tartós alapanyagból készült ültető edényeket használnak.

A Papp Kertészet munkatársai mind a virágoszlopokba, mind az ültetőládákba a városi élet sajátosságait jól tűrő színes növényfajtákat választottak, például begóniát vagy batátát. Melyeket a kis létszámmal működő közmunkaprogram keretében igyekeznek megfelelően locsolni és gyomlálni.