– Városunkban az elmúlt hetekben ültettük be a virágágyásokat és edényzeteket – adta hírül a napokban a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. Beszámolójukból kiderült, hogy 176 darab piros tiroli muskátlit ültettek kaspókba a Szabadság úton, a Vajda Péter utcában, a Fő téren és a Deák Ferenc utcában. A 10 fa és 19 fém virágoszlopba pedig 1500 begónia palánta került még márciusban, melyeket 2 hónapnyi nevelés után helyeztek ki a frekventált helyszínekre.

Színes virágokat ültettek Szarvas több pontjára. Fotó: KOMÉP

Megtudtuk: idén virágoszlopokat helyeztek ki a vízi színház és a Várkert kapuja elé is. A virágágyásokba és kőedényekbe pedig összesen 9500 egynyári virág került, köztük begónia, nebáncsvirág (pistike), büdöske, hamvaska, lisztes zsálya, díszköles, árvalányhaj, törpe rézvirág, díszcsalán (kóleusz), rózsameténg (vinka), porcsinrózsa (puskapor), záporvirág (gazánia), és sárkány begónia is van. Továbbá csüngő dísz édesburgonya és jegecske növényekkel díszítették a planténereket és kőedényeket, valamint a kiemelt ágyások széleit. Saját előállítású rózsanád (canna) növényből pedig minden évben, így idén is 800 darabot ültettek különböző helyszínekre.

Végül a KOMÉP ismertette: idén a Virágok Vasárnapja rendezvény virágültetési programját a Városi Gyereknapon rendezték meg, a Várkert (Kacsa-tó) területén. Itt 4 intézményből 11 csapat gyermekei közel 400 egynyári palántát ültettek el 8 ágyásba és 10 új faládába.