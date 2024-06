Az adományátadást megelőző sajtótájékoztatón Juhász Zoltán, az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesületének elnöke felelevenítette, hogy dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspöknek, az egyesület tiszteletbeli elnökének köszönhetően a jótékonysági estet ebben az évben is Szegeden rendezték meg. Mint kiemelte, valamennyi jótékonysági estjükkel gyermekek gyógyulásához járultak hozzá, így korábban támogatták a Békés Vármegyei Központi Kórház gyermekosztályát, Gyulára és Békéscsabára is juttattak adományt, míg ebben az évben a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítványt segítették az említett 1,5 millió forintos összeggel. Juhász Zoltán kitért arra is, hogy az elmúlt években ilyen módon mintegy 5 millió forinttal járultak hozzá a vármegyei gyermekek gyógyulásához.

Átadták a negyedik Ausztrál Jótékonysági Estből befolyt 1,5 millió forintot a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítványnak

Forrás: BMH

Mint mondta, jövőre is szeretnék megtartani, ismét Szegeden a jótékonysági estet, amelyet várhatóan március 29-én rendeznek meg.

Nagyon fontosnak nevezte a koraszülöttmentő-autó működését, hiszen a legtöbbek családjában vagy ismerősi körében van olyan gyermek, aki koraszülöttként jött a világra.

– Lényeges, hogy hozzájáruljunk a kisbabák és családjainak életének jobbá tételéhez – hangsúlyozta.

Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány: minden támogatás fontos

Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed, az alapítvány elnöke, osztályvezető főorvos köszöntőjében azt a fantasztikus és példaértékű hozzáállást emelte ki, amellyel az egyesület évek óta segíti a gyermekosztályt, illetve az alapítványt. Szólt annak jelentőségéről, hogy dr. Kiss-Rigó László is a kezdeményezés mellé állt.

– Minden forintnak megvan a helye, a szerdán átadott támogatást koraszülöttmentő-autó működésére fordítjuk majd – fogalmazott. Az alapítványi elnök kifejtette, hogy nagyon sokak munkájának eredménye a mentőautó működése. Szólt a kórház, a kórházi dolgozók munkájáról, az orvosok, nővérek, gépkocsivezetők, szakemberek összehangolt és önzetlen tevékenységéről, a vállalkozások, szervezetek, magánemberek támogatásáról.

– Sokan tesznek szívvel-lélekkel a koraszülöttekért, köszönet érte – hangsúlyozta. A támogatás azért is nagyon fontos, mert a mentőautó működtetése átlagosan havi 2,5-3 millió forintba kerül.