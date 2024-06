– Vasárnap sorsdöntő választásra készül Magyarország. Európai uniós és országos szinten a választás tétje, hogy háború vagy béke. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlamentbe békepárti képviselőket küldjünk, ők pedig a Fidesz-KDNP jelöltjei – hangsúlyozta dr. Mokán István, Sarkad polgármestere. Hozzátette: Sarkadon is igyekeznek mozgósítani a helyieket. Eljuttatják mindenhova Orbán Viktor miniszterelnök levelét, és arra ösztönzik a sarkadiakat, hogy vasárnap menjenek el szavazni, és hogy olyan döntéseket hozzanak, amelyek a béke irányába hatnak.

Kóra Tamást és családját is felkereste szombaton, az Egymillió találkozás napján dr. Mokán István és Mester Judit Ibolya. Felhívták a figyelmet a vasármapi választás fontosságára. Fotó: Licska Balázs

A Fidesz-KDNP sarkadi polgármesterjelöltje elmondta, helyi szinten az önkormányzati választás tétje az, hogy folytatódik a gyarapodás, vagy azt felváltja a marakodás. Kiemelte, hogy Sarkad az elmúlt tíz évben gyarapodott, több mint 20 milliárd forintnyi fejlesztési forrást vittek a városba a polgármesteri szolgálata idején, közösen. Ezzel békés közéletet, sikeres közösséget, fejlődő várost teremtettek Sarkadon. Lényegesnek mondta, hogy ezt a munkát folytassák, és hogy a sarkadiak nagy, békés, fejlődő, sikeres családban éljenek továbbra is.

Tóth Györgyöt és családját is arra buzdította dr. Mokán István és Mester Judit Ibolya, hogy menjenek el szavazni vasárnap. Fotó: Licska Balázs

Változik a választás rendje a városban

Beszélt arról, hogy Sarkadon változik a választás bizonyos tekintetben. Mivel a város lakosságszáma 10 ezer alá csökkent, megszűntek az egyéni választókerületek. Az önkormányzati képviselőjelöltek közül, úgynevezett listás szavazás alapján nyolcan kerülhetnek be a testületbe. Felhívta a figyelmet, hogy nyolc jelölt indul a Fidesz-KDNP színeiben – többek között Mester Judit Ibolya alpolgármester is, akire nagyban számít a továbbiakban is –, ugyanakkor vannak olyan független jelöltek is, akik elkötelezettek Sarkad fejlődése iránt.