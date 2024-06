Mint elmondta, a V. Békés Vármegyei Vadász- és Horgásznap keretében rendezték meg a IX. Körös-völgyi Halászlé- és Halételkészítő Versenyt, amelyre a pontyokat a szövetség a Körös-vidék vizeiben felnőtt kiváló ízű halakból biztosította.

Ez nem egy online világ

Hrabovszki János, a Békés megyei Vadászszövetség és az Országos Magyar Vadászkamara Békés megyei Területi Szervezetének elnöke köszöntőjében kifejtette, a rendszerváltás óta megduplázódott a vadászok száma Békés vármegyében is.

– Akkoriban 1500-an voltunk, most mintegy 3000-en vagyunk Békésben – részletezte. – Az országban ugyanez a szám 30 ezerről 70 ezerre nőtt. Mai internetes világunkban különösen fontos ez a kedvező tendencia, hiszen mind a horgászat, mind a vadászat a természethez kötődik, nem egy online, internetes világ. Számítógépen keresztül nem is érezhetők azok az ízek és illatok, amelyek a szombati főzést is jellemezték.

Felhívta a figyelmet, hogy a rendezvényt rengeteg program színesítette, vízi és szárazföldi kutyabemutatót is tartottak, kisvadászkiadványt is osztogattak. Nagyon fontosnak nevezte, hogy a vadászatot, mint hagyományt és mint vadgazdálkodási tevékenységet fenntartsák a jövőben is.

Az eseményt emellett is rengeteg lehetőség, például látványtelepítés, gasztronómiai és színpadi programok is még érdekesebbé tették. A megnyitót követően kitüntetéseket adtak át, illetve jelentettek be.

Kiválóságokat ismertek el

Gróf Nádasdy Ferenc Emlékplakettel ismerték el a Békési Kittenberger Kálmán Vadásztársaságot. Dr. Szentkereszty Tamás László a Magyar Vadászatért Érdemérmet, Kis Róbert, ifj. Kiss László, Baji László, dr. Takács Árpád, vármegyénk főispánja a Nimród Vadászérmet érdemelte ki. A Békés Vármegye Vadgazdálkodásáért Érdeméremmel Veres Sándor, Holcz Károly és Babinyecz János munkásságát ismerték el. Főispáni elismerésben részesül Makra Tibor, a Biharugrai Földtulajdonosok Vadásztársaság elnöke, ifj. Németh András, a Kígyósi Vadásztársaság hivatásos vadásza, Molnár Magdolna Gabriella, a KHESZ felügyelő bizottságának elnöke.