Több bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható férfit vettek őrizetbe a rendőrök hétfőn Szarvason. A 60 éves helyi férfi csak ebben a hónapban két bűncselekményt követhetett el. Tíz nappal ezelőtt, június 14-én egy tanyán jelent meg, és a tulajdonossal elkezdett egyeztetni arról, hogy megvenné a területet. Miközben szóval tartotta a nyugdíjast, a társa a teraszról kivitt egy láncfűrészt a kocsijába. Emellett egy bozótvágó és egy kanna is bekerült az autóba. Másnap visszamentek a nyugdíjashoz, és az udvaráról elhoztak egy üstöt. Az őrizetbe vett férfi a gyanú szerint a múlt héten is akcióba lendült, június 21-én délelőtt szintén Szarvason azzal ment be egy házába, hogy befőttesüvegeket szeretne kapni. Ekkor sem volt egyedül, elterelték a házigazda figyelmét és elvitték a megtakarított pénzét.

A 60 éves férfi ellen már korábban is indult több büntetőeljárás, lopással sem most először gyanúsítja őt a rendőrség.