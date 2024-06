A TOP Plusz operatív programnak köszönhetően egy új Egészségház kialakítása kezdődhet meg belátható időn belül, ami azt jelenti, hogy a meglévő védőnői szolgálat áthelyezésével az egészségügyi alapellátást egy helyen, a Hősök úti orvosi rendelő épületében lehet majd igénybe venni annak teljes felújítását követően – adta hírül Facebook-oldalán Szelezsán György.

A Hősök úti orvosi épületet hamarosan felújítják, ahová már a védőnői szolgálat is beköltözik majd. Fotó: Szelezsán György Facebook-oldala

A polgármester hangsúlyozta: ezzel a projekttel egy régi álom válik majd valóra Eleken. Az álom megvalósításához pedig egy újabb lépéssel kerültek közelebb a napokban, hiszen a pályázati terveket beszerezték, a kollégái a szükséges dokumentációt elkészítették, a képviselő-testület is meghozta a szükséges döntéseket és be is adták a pályázatot. Végül elárulta, hogy reményeik szerint 2025 őszén már át is adhatják az elekieknek teljesen megújult egészségházukat.