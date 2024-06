Ha neked is jól esne egy kis édesség, akkor mutatjuk, hova térj be pár jó falatért a családdal - olvasható a penzcentrum.hu oldalon. A Dining Guide kalauz nemrég díjazta a hazai éttermeket, friss kiadványukban pedig felállították a legjobb hazai cukrászdák rangsorát is. A listán nemcsak fővárosi, hanem vidéki helyeket is találunk. A toplista második fokára az újranyitott gyulai Százéves Cukrászda állhatott fel.

A teljes lista itt érhető el.