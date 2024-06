A kaszaperi kiállítást Pál Miklósné, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület elnöke nyitotta meg, aki örömét fejezte ki, ha egyesületük tagjai csoportosan, vagy önállóan mutatják be alkotásaikat.

Pál Miklósné mutatta be az alkotót és munkáit. Fotó: Facebook

– Ez történik most Raffai Mihályné népi iparművész tárlatán. Ahogy minden tárlat egyedi, rendhagyó, de ez különösen az. Tanúi lehetünk egy nagy visszatérésnek a szülőfaluba – hangsúlyozta a méltató.

Raffai Mihályné 85 évvel ezelőtt egy Kaszaperhez tartozó tanyán született. S akik azt követően elkerülnek, vallják, később annál fontosabbá válik számukra a szülőhely.

– Így történt ez Marika nénivel is. 2021-ben egy szép templomi textilegyüttest ajándékozott Kaszaper egyházközségének, ahol 65 évvel korábban, kimondta a boldogító igent annak az akkori fiatalembernek, akivel a mai napig házasságban élnek. Most boldog, mert erre a kiállításra, a szülőfalujába elhozhatta a maga alkotta kincseit. Marika néni korán megismerkedett a fonás, szövés és hímzés szépségeivel – mint ahogy annak idején a kortársai is tették –, de tudatosan csak később, felnőttként fordult a kézművesség felé. A teljes kibontakozás a boldog nyugdíjas években következett be. A hímzés, a csipke, a gyöngy szerelmese lett. Beleálmodta és álmodja ma is gondolatait, és tehetségével, keze munkájával a holt anyag élővé válik, alkotás születik belőle. Aktívan részt vállalt az egyes tájegységek textilkincseinek a feldolgozásában, de fő tevékenysége a Békés megyei hímzések felkutatása köré fonódott. Elsősorban békési, berényi, tótkomlósi, szarvasi színes- és fehér mintákat dolgozott fel, de szívesen barangolt a teljes Kárpát-medence hímzőkultúrájában, amelynek egyik gyöngyszeme az úri hímzés. Munkáira az egyszerűség és a visszafogottság a jellemző. A mintakincsben szigorúan őrzi a hagyományt. Az alkalmazott alapanyagok, és a felhasznált motívumok harmóniája eredményezi, hogy olyan alkotások kerülnek ki a keze alól, amelyek a mai kor követelményének megfelelnek, így a modern lakások használati darabjaivá válnak.

Marika néni (középen) visszatért szülőfalujába, s elhozta, megmutatja kézimunkáit. Fotó: Facebook

A megnyitón elhangzott az is, hogy Marika néni a Békés Megyei Népművészeti Egyesület kiemelkedő személyisége. Közösségi és közösségformáló egyéniség. A mesterségét, a tudását köszönetvárás nélkül, hitből, szakmai szeretetből és a népművészet iránti alázatból végezte és végzi.