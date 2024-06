Kezükben kedvenc könyveikkel érkeztek az elsők között az orosházi református iskola diákjai a könyvtárba. Mert elkezdődött az a bizonyos felolvasómaraton, amit 8 órától 18 óráig hirdettek meg. Minden felolvasó, aki vállalta azt a bizonyos 5 perces olvasást, ajándékot kapott.

Tóth Ferencné Lente Magda saját írásait olvasta fel. A szerző felvétele

Ottjártunkkor éppen Tóth Ferencné Lente Magda ült a közönség elé. Elárulta, saját gondolatait, szösszeneteit osztja meg a hallgatósággal.

Érdeklődésünkre azt is elárulta, szereti papírra vetni a gondolatait, ír verseket is. De még nem érzett eddig bátorságot arra, hogy megmutassa írásait, kiálljon közönség elé. Most megtette.

Folyamatosan érkeztek a könyvtárba a felolvasók szerdán, így téve emlékezetessé e jeles, jubileumi születésnapot.