Lipták Jánosné a viseletével kapcsolatban elmondta, több rendezvényen, ünnepen, hagyományőrző programon is felveszik társaival együtt az aprólékos munkával elkészített ruhadarabokat. Ezzel a tradíciók őrzésének a fontosságára is felhívják a figyelmet.

Lipták János szlovák népviseletben élt választójogával. Fotó: Beol.hu

– A választást is ünnepként éljünk meg, mert ez nagyon fontos az ország, a város és a nemzetiségek szempontjából is – ecsetelte Lipták Jánosné. – Már készülünk a békéscsabai Evangélikus nagytemplom 200 évvel ezelőtti felszentelésének június végi, jubileumi ünnepségére. Ide is biztosan az ünnepi viseletet vesszük fel.

Lipták Jánosné kitért arra, a Csabai Szlovákok Szervezetén belül működik a senior klub, mely már több mint 130 taggal rendelkezik. Rendszeresen szerveznek programokat, és a városi rendezvényekhez is kapcsolódnak.