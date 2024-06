Szelezsán György hírportálunk megkeresésére elmondta, nagy büszkeség számára az, hogy az előző, öt évvel ezelőtti választáshoz képest ezúttal még több szavazattal választották meg polgármesterüknek az elekiek. A mostani választáson ugyanis 75,44 százalékkal győzött, amiért nagyon hálás a lakosságnak.

Szelezsán György marad Elek polgármestere. Fotó: Szelezsán György Facebook-oldala

Hangsúlyozta: annak tudja be leginkább a fölényét, és persze a győzelmét, hogy az elmúlt öt évben igyekezett végig minél magasabb szinten jelen lenni az elekiek életében. Sőt, ő már polgármestersége előtt is közösségi életet élt a városban.

Végül úgy fogalmazott, hogy a győzelem nem csupán öröm számára, hanem felelősség is. A jövőben pedig szeretne Elek minden lakosának a polgármestere lenni, azoknak is, akiknek nem nyerte el a szavazatát, vagy akik nem értenek vele együtt mindenben. Tovább folytatja tehát a megkezdett munkát, a következő öt évben is jelen lesz az elekiek életében, és a város fejlesztésén fog dolgozni, teljes erőbedobással.