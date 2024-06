A Túrázz Velem Turista Egyesület Facebook-oldalán azt írták, hogy nagyon igényesen újították fel Tisza-kastélyt, és hogy megismerkedtek az épülettel a pincétől a padlásig, valamint a család történetével is a kezdetektől napjainkig. Felkeresték a kertben azt a kis lakot is, ahol annak idején Arany János töltötte a nyarait, míg házitanítóként tanította a fiatal grófokat. A kastélytól nem messze lévő Tisza-kriptát is megtekintették, ahol több mint harminc családtag nyugszik.