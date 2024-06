Krivik Viktor programszervező elmondta, minden résztvevő rajtszámot kapott, és a rajtszámával bekerült egy sorsolási dobozba. Az, aki több sportágat próbált ki, nagyobb eséllyel nyerhette meg a kisorsolt két kerékpár egyikét. A szarvasi polgármesteri hivatal szakembere hozzátette, hogy minden résztvevő oklevéllel, kis ajándékkal térhetett haza, és frissítővel vártak mindenkit, sőt meleg étellel fogadták a 10 kilométeres kerékpár- és az 5 kilométeres gyalogtúra teljesítőit, a többi sportágról érkezőket.

Péntek estétől szombat hajnalig tartott Szarvason a Mozgás Éjszakája, a Tessedik Táncegyüttes nyitotta a programot. Fotó: Szarvas

A Tessedik Táncegyüttes nyitotta meg a programot, majd volt lehetőség aerobikra, kerékpár- és gyalogtúrára, futásra. A teqball-asztalnál a szarvasi futballisták mutatták be a sportágat, közben volt trambulin, zumba és kangoo-aerobik is. A street workout ugyancsak bemutatkozott, ezt a szabadtéri kondiparkokban lehet űzni. A rendezvényen megjelentek a harcművészetek, a birkózás, a cselgáncs, a Honvédelmi Sportközpont révén a lézerlövészet. A kajakosok, kenusok ergométeres evezéssel várták a kíváncsiakat. A sárkányhajózás világába is betekintést engedett az esemény.