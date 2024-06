Sztojka Attila a fórumot megelőző sajtótájékoztatón elmondta, az elmúlt 14 évben előremutató intézkedések történtek, ezek a roma közösségnek a polgárosodási folyamatát erősítették. Megjegyezte: „de mindig volt árnyék, ami rávetült ezekre az intézkedésekre.”

Sztojka Attila a CIKÖSZ orosházi jelöltjeivel. A szerző felvétele

– Az Országos Roma Önkormányzatban tragikus, elkeserítő, vállalhatatlan viselkedések is jellemzők voltak. A Cigány Közösségek Szövetsége ezt látva, az országban megújulást, roma rendszerváltást indít el. Célja: az egyéni érdekek helyett a közösség javát szolgáló képviselők jelenjenek meg helyi, megyei és országos szinten is.

Egyedülálló hálózatot hoztak létre, a rendszerváltás óta nem látott összefogás alakult ki.

– Összesen több mint 4200 jelöltet állított a CIKÖSZ 934 településen. Erős szervezettséget mutat, miközben komoly kapcsolati hálót is eredményezett. Megyei, országos szinten is képessé válik együttműködésre. Nem titkolt szándékunk, hogy ne csak 4-5 évente találkozzunk leendő képviselőinkkel, hanem akár naponta is. Olyan rendszert hoztunk létre, amivel a legkisebb utcában élő, leghátrányosabb emberhez is eljutunk. Abban bízom, Orosházán is a mi jelöltjeink kapnak bizalmat, aminek köszönhetően a roma lakosság is hallathatja a hangját. A mi jelöltjeink készen állnak arra, hogy ezeket a hangokat összegyűjtsék és képviseljük, egyfajta szolgálatot nyújtva – fogalmazott a politikus.

A fórumon Molnár Béla bevezetőjében arra emlékeztetett, sok hónapon át tartó egyeztetés előzte meg ezt a mai alkalmat.

Balról Malkócs Zoltán jelölt, Sztojka Attila, Molnár Béla. A szerző felvétele

– Óriási reményeket fűzök a folytatáshoz, hiszen az orosháziak tudják, a korábbi időszakban történtek miatt is, kell a változás. A CIKÖSZ jelöltjei erre garanciát jelentenek. Erre szövetkeztünk – hangsúlyozta, majd megköszönte Malkócs Zoltán szervezőmunkáját, aminek az eredménye lett a keddi orosházi fórum a CIKÖSZ helyi jelöltjeivel, érdeklődőkkel.