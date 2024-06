– A szülők, nagyszülők nagyon sokat tehetnek a gyermekek szabályos közlekedésre neveléséért azzal, ha maguk is szabályosan közlekednek, és amikor gyalogolnak, kerékpároznak vagy autóval viszik a kicsiket, fel is hívják a figyelmüket az érdekes, fontos dolgokra. De nagy szerepük van a pedagógusoknak is – hangsúlyozta Hudák Pál. Hozzátette, hogy ha a szülők, pedagógusok és a rendőrség jól együtt tudnak működni a szabályos közlekedésre nevelés terén, akkor hosszú távon kedvező irányba változhat a közlekedésbiztonság. Felnő egy szabálykövető generáció, és mivel a szabályok betartása csökkenti a balesetek bekövetkezésének kockázatát, okkal remélhető, hogy egyre kevesebb lesz a szerencsétlenség, tragédia az utakon. A pedagógusokra visszatérve kiemelte: ők tudják, hogy az információkat, tudásanyagot hogyan kell előadni ahhoz, hogy a gyerekek figyelmét lekössék, és az ismeretek meg is maradjanak az emlékezetükben. Ezért a rendőrség a továbbiakban is számít az óvodákban, iskolákban gyermekeket nevelők, oktatók együttműködésére, és ezúton is köszönik mindenkinek, aki tenni próbál a közúti balesetek megelőzéséért, a közlekedési kultúra és a szabályismeret magasabb szintre emeléséért.