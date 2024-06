– Megtisztelő számomra, hogy e jeles alkalomnak én is részese lehettem, és tolmácsolhattam az ünnepelt felé jómagam és önkormányzatunk jókívánságait – hangsúlyozta Ribárszki Péter. – A szépkorúak iránti tiszteletem és megbecsülésem jeléül örömmel nyújtottam át a részére kiállított személyes köszöntő emléklapot és városunk szerény ajándékát. Ribárszki Péter kitért arra, a múlt kedves emlékeiről, a településről, a családról beszélgettek, és arról, hogy Jutka néni életében mindig is meghatározó szerepet töltött be a munka. Így, ha teheti, minden nap tevékenykedik egy kicsit az otthonában.

Jutka nénit otthonában köszöntötte fel Ribárszki Péter /Forrás: Ribárszki Péter Facebook-oldal/

– Kívánom, hogy még sok-sok éven át élvezze Jutka néni az őt körül vevők megbecsülését és szeretetét – emelte ki a polgármester. – Kísérje Isten áldása a továbbiakban is, tartsa meg őt sokáig egészségben, boldogságban, hozzon az életébe még sok örömet és derűt!