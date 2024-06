„A választáson a Fidesz-KDNP jelöltjei öt egyéni körzetben nyertek mandátumot és kompenzációs listán bejutott további egy képviselőnk a testületbe.

Itt szeretnénk megköszönni minden a szavazáson részt vett orosházi aktivitását és külön köszönjük a Fideszre leadott szavazatokat, bizalmat. Ez közel 4000 szavazatot jelentett támogatóinktól. Minden erőnkkel igyekszünk meghálálni ezt a bizalmat és elismerést. Minden képviselőnk 100%-ban odateszi magát, hogy a körzetét, városát szolgálja továbbra is” – írták a Fidesz közösségi oldalán.

A választáson a Fidesz-KDNP jelöltjei öt egyéni körzetben nyertek mandátumot és kompenzációs listán bejutott további egy képviselőjük a testületbe. Illusztráció: MW-archív

Leszögezték: a várost stabil pénzügyekkel, cégekkel, intézményekkel, elkezdett fejlesztésekkel és kiemelkedő tudású munkatársakkal adjuk át az újonnan megválasztott polgármesternek.

„Továbbra is szükség van a sport, az egészségügy, a kultúra és a civil kezdeményezések támogatására, amelyet mi is elvárunk a város új vezetőitől, legalább olyan mértékben, ahogyan azt mi tettük az elmúlt években. Ésszerű javaslataikhoz támogatólag fogunk hozzáállni. A már említett fejlesztések populárisak, a lakosság kéréseit támogatják, amennyiben szükség van erre, kapcsolati tőkénket a lehetőségek szerint használjuk, az új polgármester szakemberei is számíthatnak ránk. Cél Orosháza fejlődése, békében és bizalomban” – fogalmaztak a Fidesz közleményében.