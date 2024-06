– Miért kétnapos programsorozattal ünnepelnek? Így akartak súlyt adni a kerek jubileumnak?

– A hálaadó kavalkád, ahogyan én hívom, valóban egy egész hétvégét átfogó rendezvény lesz. A korabeli dokumentumokból pontosan tudjuk, hogy 1824-ben Péter-Pál napján, június 29-én történt a felszentelése, így ez a nap adott volt, de mivel ez a nap idén szombatra esik, a másnapi, vasárnapi istentisztelet miatt kétnapos eseménysort szerveztünk köré. Egészen sokrétű a programkínálat, köszönhetően a társszervezőknek is, akik közül kiemelem a Békéscsabai Hagyományőrző Kulturális Kört, a Békéscsabai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatot, a Békéscsabai Német Nemzetiségi Önkormányzatot. Támogató is számos akad, kezdve Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatával.

– Június 29-én, szombaton már 10 órakor elkezdődnek a programok a „Csaba legendája” templomjárással. Ezt hogy kell elképzelnünk?

– A templomjárás során szeretnénk bemutatni mindkét békéscsabai evangélikus templomot, azok építésének a történetét, a gyülekezet alapításának ismerhető hátterét, sok érdekességet és anekdotát elmesélve. A templomjárás folyamatosan történik kora délutánig a Kistemplomtól indulva, és Békéscsabai Hagyományőrző Kulturális Kör nagyon aktív tagjai mellett a lelkészi karunk is közre fog működni benne. Szeretnénk, ha gyülekezetépítő – a Felvidékről ide érkező – őseink templomhoz való ragaszkodása mindenképpen hangsúlyt kapna. Annak a bemutatása, hogyan találtak itt otthonra és lelki otthonra. A Kistemplom tornyában kiállítás is várja az érdeklődőket, amit mindkét napon meg lehet tekinteni.

– Szombaton kora délután egy könyvbemutatót tartanak. Nagytemplom a címe. Erről mit tudhatunk?

– A kétnyelvű könyv elkészítése és kiadása mögött a Békéscsabai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat áll. Kifejezetten a Nagytemplom építésének izgalmas történetét dolgozták fel. Az alapkövet már 1807-ben letették és érdekesség, hogy a háborúk miatt lényegében kétszer kellett összegyűjteni az építéséhez szükséges tetemes pénzt. A csabai evangélikus hívek saját erejükből, pénzükből és munkájukkal felépítették Közép-Európa legnagyobb evangélikus templomát, úgy, hogy közben megmaradt a vele szemben álló előző templom. Ez egyébként már önmagában is különlegesség. Nem tudok egyetlen másik városról sem a világban, ahol ugyanazon gyülekezet két evangélikus temploma, egymástól pár tíz métere áll és mindkettő használatban van. A könyvben erről is szó van. Fennmaradtak az eredeti építési tervek és a felszenteléskor elmondott igehirdetés, valamint sok fotó és a gyülekezet története is helyet kapott a könyvben, amely tehát magyar és szlovák nyelvű.