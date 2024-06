Csongrádi általános iskolások egy csoportja látogatott el a minap a Körös-Maros Nemzeti Parkba, Montág-pusztára, ahol a legelésző szürkemarha gulyát is megcsodálhatták.

A szürkemarha jellemzőiről, s arról is beszélgettek, miért fontos ennek a fajtának a génmegőrzése. Fotó: Balla Tihamér

A csongrádi diákok közül a legjobb tanulók egy jutalomkiránduláson vehettek részt. Táborhelyük Nagyéren, az önkormányzat szálláshelyén volt, innen indultak különböző kerékpáros kirándulásokra. Az egyik ilyen program volt az igazgatóság vagyonkezelésében Montág-pusztán élő szürkemarha gulya meglátogatása, amelyhez egy természetismereti előadás is kapcsolódott – olvasható a nemzeti park beszámolójában, a honlapon.

„A harminc diákkal először egy rövid sétát tettünk a pusztán. Közben szó esett a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság feladatairól, a legeltetéses természetvédelmi kezelés fontosságáról. Külön hangsúlyt fektettünk arra, miért is fontos, hogy a Csanádi puszták gyepterületei megmaradjanak, s miként kell a védett területeket kezelni ahhoz, hogy értékeik fennmaradjanak, gyarapodjanak.

A növendék szürkemarha gulya, amelyhez ellátogattunk, a Montág puszta déli részén legelészett. Itt részletesen meséltünk a gyerekeknek a magyar szürke szarvasmarha fajta jellemzőiről, s arról, hogy miért fontos ennek a fajtának a génmegőrzése, amire igazgatóságunk nagy hangsúlyt fektet. Érdekességként a diákok egy szürkemarha tülköt is kézbe vehettek, sőt néhányan megpróbálták megszólaltatni is. Beszélgettünk arról is, hogy régen mennyi mindenre használták az emberek a szarut.

A pusztai kiránduláson a diákok sok hasznos, új információval gazdagodtak. Örömmel tapasztaltuk, hogy nagyon érdeklődőek voltak, sok kérdést tettek fel. Mint kiderült, néhányan már korábban is sok mindent tudtak a szürkemarhákról. Sétánk során néhány madarat is sikerült megfigyelni, például kék vércséket, vörös vércséket, valamint búbosbankákat. Az egyik útszéli facsoportban a kihelyezett költőládákat is megnéztük, természetesen csak megfelelő távolságból, távcsővel, hogy ne zavarjuk a bennük költő vörös és kék vércséket” – írják beszámolójukban.