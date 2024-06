– Többször elhangzott, hogy európai uniós és helyi szinten mi lehet a tétje a választásoknak. De mi lehet a tétje vármegyei kitekintésben?

– Békés vármegye gazdasági helyzete sokat javult az elmúlt időszakban, de látjuk, hogy van még tennivalónk. A fejlődés érdekében megfelelő gazdaságfejlesztésre és infrastruktúra-fejlesztésre van szükség, és nemcsak vármegyei, hanem régiós szinten. Több olyan ügy is van, amelyeket nem lehet csak vármegyei szinten kezelni, közös célokat kell megfogalmazni, együtt kell működni a kormánnyal és a többi vármegyével.

– Milyen ügyekre gondol?

– Ilyen a vízgazdálkodás és az öntözés. A földrajzi elhelyezkedés miatt Békés vármegyén átfolynak a folyók, amelyek vizét lehetne hasznosítani. Ennek szabályozása, átgondolása, a víz felhasználása régiós szinten lehet hatékony a Tisza és a Körösök bevonásával.

A közútfejlesztés terén beszélni kell az M47-esről, amely három vármegyét érintene, Békéscsabán, Békés vármegyén keresztül kötné össze Szegedet és Debrecent. Jelentős autógyárak, a BYD és a BMW települnek ezekbe a városokba, ami Békés vármegye számára ugyancsak óriási lehetőséget jelent, hiszen meg lehet célozni azokat a befektetőket, akik ezekbe a gyárakba – illetve az M44-esen keresztül a kecskeméti Mercedes-gyárba – szállítanak be, hiszen itt még van munkaerő felvételére lehetőség.

A mezőgazdaság értékteremtő jellegének növelése szintén lényeges, minél magasabb feldolgozottságú termékekkel kell előállni. Itt van például az ukrán gabona miatti helyzet, alternatív lehetőségeket kell kínálni a gazdáknak. Vármegyei szintű koordinációval, az Agrárminisztériummal és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával közösen ki lehet dolgozni egy vármegye specifikus programot, amely utat mutat a kistermelőknek és a nagyobb gazdáknak is, hogy a termékeik piacra hozásában változást érhessenek el, több lábon állva biztos legyen a megélhetésük.

Az idegenforgalom tekintetében az aktív és természetközeli turizmusban nagy lehetőségek rejlenek. Vannak húzóágazatok, amelyek vonzzák a turistákat így is, ott vannak Gyula fejlesztései, valamint Békéscsaba szintén komolyat lépett előre. De a vidéki térségeket is be kell vonni, rá kell kötni ezekre az attrakciókra, hiszen vannak olyan értékek a vármegyében, amelyeket be kell mutatni. Ebben is összehangoltságra, rendszerbe való illesztésre van szükség.