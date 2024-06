Mi köze van a kismalacnak, meg a farkasoknak egy makramés kiállításhoz? – ezen mi is elgondolkodtunk, miközben élvezettel hallgattuk egy elsős kisfiúnak, Marosvári Bencének a mesélését a kiállítás megtekintése előtt.

A dombegyházi iskola elsősei is megnézték a papírfonó és a makramézó szakkör tagjainak a munkáit. A szerző felvétele

Dohorné Nagy Nóra, a Dombegyházi Közösségi Színtér közművelődési szakembere mesélt az előzményekről: 2022 nyarán, első alkalommal a pályázatukban a gyöngyfűzés elsajátítására vállalkoztak.

– Beugrottunk a mély vízbe: 2023-ban már két szakkörünk működött. Papírfonók és a makramézók közössége látott munkához. A papírfonásra a szabadidő klub tagjai jelentkeztek, ők korábban is kézműveskedtek. Online oktatóprogramot használtak, voltak olyan komoly termékeik, amelyekkel több foglalkozáson át próbálkoztak. A szakkör 2024 májusában ért véget. A makramézók közössége pedig egy önszerveződő kezdeményezéssel jött létre. Egy gyöngyfűzős tagunk felvetette, vágjunk bele. Ők is minden héten, munkaidő után jöttek, eljutottak a kézműves technika jóvoltából a falikép, a virágtartó elkészítéséig is – sorolta a szakember.

– Nagy sikernek tartom mindkét szakkörünket, büszke vagyok az alkotókra. Közösséget tudtunk építeni, jó hangulatban teltek a foglalkozások. Sőt! A Nemzeti Művelődési Intézet tavaly kiírt egy pályázatot, Egyszer volt, hol nem volt... A szakköröknek alkotásokat kellett készíteniük egy népmeséhez. Elsőre igent mondtak a dombegyházi alkotók. A makramésok az égig érő paszulyt készítették el, a papírfonók a Kismalac és a farkasok mesét választották. Munkáik eljutottak Lakitelekre, ahol hónapokon át láthatók voltak. Nagybánhegyesen is bemutatkozhattunk, az eddigi 3 szakkörünk munkáiból rendeztünk be kiállítást.

Marosvári Bence mesélt társainak a kiállításon. A szerző felvétele

Megtudtuk, a szakköri tagok olyan motiváltak lettek, folytatják a munkát. Van, aki komolyan foglalkozik például a makramézással azóta is. A művelődési házban most látható kiállítás megnyitójára sokan elmentek, iskolások adtak műsort. Napjainkban pedig a fiatalok visszatérnek látogatókként.

A dombegyháziak idén is pályáztak, várják az eredményt, mert szeretnének hímző szakkört is indítani.