Mint arról korábban beszámoltunk, mindenki egy 21 éves, eltűntnek hitt fesztiválozóért aggódott csütörtökön, akinek a Fishing on Orfű fesztiválon veszett nyoma. A fiatal békéscsabai lány barátai írták ki egy Facebook-csoportba, hogy keresik Anitát, akit hajnali fél három óta nem láttak. A keresés híre gyorsan elért minden fesztiválozóhoz és a hatóságokhoz is. Az egész Fishing az eltűnt Anitáért aggódott, akit több rendőr és több Kutató-Mentő Egyesület is keresett kutyákkal és drónokkal - adta hírül a Bors.

„A rendőrség kihallgatta Anitát, sérelmére bűncselekményt nem követtek el”