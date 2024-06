A kóstoltatáshoz a meggyet a gerendási Medifruct Kft. biztosítja. Pusztai József, a gerendási cég ügyvezetője a Csaba Centerben elmondta, a meggykóstoltatás már régi hagyomány a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Fruitveb programjában.

Meggykóstoltatás: szívesen fogadták a kínálást a Csaba Center látogatói

Fotó: Bencsik Adam

A pollenek szó szerint megégtek a levegőben

Pusztai József kitért arra, az Érdi bőtermő fajta már letermett, a Petri fajtát szüretelik most.

– Sajnos, mindkét fajtánál gyenge lett a termés – ecsetelte az ügyvezető. – A fagy nem tett kárt az ültevényben, ugyanakkor a virágzás időszakában bejött a 30 fokos hőség, alacsony páratartalommal. A pollenek szó szerint megégtek a levegőben. A méhek normális időszakban egy hét alatt végzik el a beporzást, most két napjuk volt erre – ami roppant kevés – mert aztán elvirágzott a növény.

Pusztai József szólt arról, 38 hektáron termesztenek meggyet, a termés zömét exportálják. Most jóval kevesebbet tudnak a szokásosnál. A cseresznye viszont nagyon jó termést hozott, így ez némileg pótolta a meggy miatti kiesést. A meggyet rázógéppel szüretelik, kivéve, amit most is kóstoltatnak.

A rázógép náluk nem jelent áramütésveszélyt

A rázógép kapcsán nem kerülhettük meg, hogy a minap két férfit ért halálos áramütés egy ráckevei gyümölcsösben a minap. A Tények adta hírül egy informátoruk alapján, hogy mi történhetett. A meggyrázó gépen van egy vasrúd, ami tartja a ponyvát, amire rázzák a meggyet. És pont a magasfeszültségű vezeték alatt emelték ezt a rudat, és belehúzták a magasfeszültségű vezetékbe.

Pusztai József elmondta, ők is éppen ilyen meggyrázó géppel szüretelnek. Ugyanakkor nem keresztezi magasfeszültségű vezeték az ültetvényt, így hasonló veszélynek nincsenek kitéve a szüretelők. Az ügyvezető hozzátette, a cseresznyét viszont kézzel szedik.

Meggykóstoltatás: örömmel fogadták a Centerben

A jobb dologra, a meggykóstoltatásra visszatérve, örömmel fogadták a Csaba Center látogatói a kis dobozkákban az ajándékgyümölcsöt. A békéscsabai Szilágyi Árpád kiemelte, az az egyik kedvenc gyümölcse, nyersen, de például süteményekben is kedveli. Emellett nagyon egészséges is.