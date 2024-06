A helyi választási bizottság elnöke, dr. Bordás Róbert elmondta, hogy a grémium előző év végén alakult meg. Az elmúlt időszakban 11 alkalommal ülésezett és 152 határozatot hozott. Kiemelte, hogy a kampány csendesen, nyugodt körülmények között zajlott a városban.

Szarvas Péter számára dr. Bordás Róbert, a helyi választási bizottság elnöke adta át a polgármesteri megbízólevelet

Fotó: Licska Balázs

Szarvas Péter nyerte a polgármester-választást

A polgármester-választásról elmondta: Békéscsabán 46 ezer 722-en szerepeltek a névjegyzékben, mint választásra jogosultak. Az urnákban 26 ezer 484 lebélyegzett szavazólapot találtak, ezek közül 25 ezer 842 volt érvényes. A Hajrá Békéscsaba Egyesület színeiben induló Szarvas Péter az érvényes voksok 61,73 százalékát szerezte meg, 15 ezer 951 szavazatot kapott, mögötte végzett a másik három jelölt, Bodóczi István (Patrióta Békéscsaba Egyesület), Pap János (DK–MSZP–Párbeszéd-Zöldek–Nép Pártján) és Gyebnár Dávid (Mi Hazánk). A helyi választási bizottság határozata szerint tehát a polgármester-választást Békéscsabán a jelenlegi városvezető nyerte meg.

A helyi választási bizottság elnöke köszöntet mondott azoknak, akik a választás során Békéscsaba 68 szavazókörében tevékenykedtek – több mint félezren voltak –, valamint annak a közel száz szakembernek, akik a helyi választási irodán dolgoztak.

A békéscsabaiak érdeke mindenek felett áll

Szarvas Péter úgy értékelt, hogy Békéscsabán a választás zavartalanul, a jogszabályok szerint zajlott le. Köszönetet mondott a bizalomért, és nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy immár harmadik ciklusát kezdheti meg polgármesterként Békéscsabán. Hangsúlyozta, hogy minden békéscsabai polgármestere kíván lenni, kortól, nemtől, anyagi helyzettől, munkahelytől függetlenül. Aláhúzta: a békéscsabaiak érdeke mindenek felett áll.

Kiemelte, hogy az önkormányzat változatlanul, a jövőben is a jogszabályok szerint fog működni, fenntartva a pénzügyi egyensúlyt is. Hozzátette: mindent el kell követni a város további fejlődéséért, minél több támogatást kell elnyerni a beruházásokra. Felhívta a figyelmet arra, hogy szükség van a továbbiakban is az együttműködésekre, megemlítette ebben a körben Herczeg Tamás országgyűlési képviselőt és a Békés Vármegyei Kormányhivatalt.