Magyari Dominik Adorján elsős kora óta tanult az intézményben, és már alsó tagozatosként is kiemelkedett közösségi munkájával. Minden iskolai vagy osztályszintű program szervezésében tevékenyen részt vett és segített. Magatartása példamutató, szorgalma pedig már az első éveiben is kimagasló volt. Nemcsak az előírt tananyagból készült fel, hanem iskolán belüli és iskolán kívüli versenyeken is sikeresen szerepelt – írta a politikus a Facebook-oldalán a fiatalról, aki BSZC Kemény Gábor Technikumban tanul tovább.

Magyari Dominik Adorján érdemelte ki a Herczeg Tamás országgyűlési képviselő által alapított Tehetség díjat. Fotó: Herczeg Tamás Facebook-oldala