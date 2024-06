Az est dr. Marsi István: Környezeti változások a Dévaványai-sík térségében című előadásával kezdődött. Ebből sok érdekesség kiderült, egyebek között Dévaványa vízrajzáról, s az egykori árvízi kitelepítésről.

Több témában, sok érdekesség hangzott el, a programon negyvenen vettek részt. Fotó: Gyulai László

– Egy másik, izgalmas előadás keretében képet kaptunk a Barnabás-naphoz fűződő szokásokról, hagyományokról. Ez a nap egykor a gyógynövények gyűjtése és a fűkaszálás kezdő időpontját is jelölte. Június 21-hez, a tavaszi napéjegyenlőség időpontjához a skandináv országokban ma is különös szokások fűződnek. Például hatalmas máglyákat raknak, hogy jelképesen meghosszabbítsák a fényt – számoltak be a nemzeti park honlapján.

A következő program a gyógynövényekhez kapcsolódó előadás volt. Sok érdekesség hangzott el arról, miként viszonyultak ehhez a témakörhöz a különböző történelmi korokban. A középkorban például tiltották a gyógynövények használatát, később azonban a különböző szerzetesrendek jelentős kutatási eredményeket értek el ezen a téren. Szó esett a Dévaványa környékén leggyakrabban előforduló gyógynövényekről: a fekete nadálytőről, bogáncsról, csalánról. Egy rövid vetélkedő keretében a gyógynövényekből készült teákat kellett felismerniük a résztvevőknek, s kitölthettek egy totót is.

A kuvikles szintén eredményesen zajlott. A kedvező időjárásnak köszönhetően ezúttal a csillagles sem maradt el. A négyórás program részét képezte még egy kis kézműveskedés, melynek keretében a látogatóközpont gyógynövény- és fűszerkertjében korábban leszedett és megszárított, erős aromájú növényekből (levendulából, curryfűből és tárkonyból) készítettek illatzsákokat.

A rendezvényen összesen negyvenen vettek részt. Érkeztek vendégek egyebek mellett Békéscsabáról, Újirázról, Gyomaendrődről, Kisújszállásról és természetesen Dévaványáról is.