Hadsereg nélkül maradt a térség, a 101-es gyalogezredet feloszlatták. Az őszirózsás forradalom idején itt is zűrzavar uralkodik, kirakatokat törnek be, vagonokat rabolnak ki, külön csabai és külön jaminai nemzeti tanács alakul. Érdekes, hogy itt nem tudtak arról egy ideig, hogy átvették a kommunisták a hatalmat, a Tanácsköztársaság itt 36 napig tartott. A kommunisták elraboltak Gerendáson 1919. március 25-én egy francia vonatot, amelyet elhoztak Békéscsabára.

Megérkezett a román hadsereg

Április 26-án Gyula felől Békéscsabára is megérkezik a román hadsereg, a kommunisták túszokat is ejtve menekültek, ahogy a korabeliek fogalmaztak, az egyik holló elzavarta a másikat. A békéscsabaiakat plakátokon tájékoztatták előzetesen, hogy bevonulnak a románok, akik számára a vasút miatt volt fontos Békéscsaba, mivel annak idején a Nagyvárad és Arad közötti vonal nem volt készen.

1919. május 23-án I. Ferdinánd román király is ellátogatott Békéscsabára. Páran voltak, akik szerettek volna Romániához csatlakozni, tartottak is ennek kapcsán nagygyűlést, sőt egy delegáció ennek érdekében elment Párizsba és Bukarestbe. Sőt, román parlamenti választást is tartottak Békéscsabán, ám senki sem ment el szavazni. A románok ebben az időszakban cenzúrázták az újságot, fosztogattak, például a selyemfonoda gépeit is elvitték.

Az igazi 20. századi felszabadulás

Aztán 1920. március 29-én elérkezett az igazi 20. századi felszabadulás pillanata, amikor a román hadsereg ki-, a magyar pedig bevonult Békéscsabára, mint fogalmaztak akkor, viharedzett vaskos gyerekek, sastollas bocskai sapkában, teljes felszereléssel jöttek. Megkezdődött a károk felmérése is, a románok elraboltak 34 ezer tojást – tíz darabot azért kifizettek –, gyakorlatilag szétverték a gimnázium épületét. Nagy nap volt, amikor Horthy Miklós kormányzó ellátogatott Békéscsabára, a városházán 17 beszédet hallgatott végig.