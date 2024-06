Az emlékmű avatásán többek között részt vett Zalai Mihály, Békés Vármegye Önkormányzatának elnöke, Szebellédi Zoltán alelnök, a KDNP Békés vármegyei elnöke, dr. Demeter László, Szarvas egykori polgármestere, aki a Gávai Gaál família leszármazottjaként a község számára a nagylelkű felajánlást tette. Az ünnepségen jelen volt Kiss István nyugalmazott tanár, elkötelezett helytörténész, akinek elévülhetetlen érdemei vannak a Gávai Gaál Jenő lőkösházi hagyatékának felkutatásában, gondozásában.

Leleplezték Gávai Gaál Jenő szobrát, a képen (balról) Kiss István, Demeter László, Corvus-Kora Róbert, Szűcsné Gergely Györgyi, dr. Latorcai Csaba és dr. Kiss-Rigó László Fotó: Lehoczky Péter

A domborművet Túri Török Tibor szobrászművész alkotta, felajánlásból. A domborműhöz a talapzatot – szintén felajánlásként – Corvus-Kora Róbert képzőművész, Lőkösháza díszpolgára készítette el. Az ünnepségen jelen volt Lőkösháza testvértelepülésének küldöttsége is, őket már nem sikerült Gávainak 1922-ben Magyarország számára megmenteni.

Dr. Latorcai Csaba – aki a KDNP országos ügyvezető alelnöke is – ünnepi beszédében hangsúlyozta, Gávai példája a bizonyíték arra, hogy sikerre lehet vinni az összefogást, és a lehetetlen is lehetségessé válhat. Most is erre van szükség, a magyaroknak a magyarokkal kell összefogniuk, hogy elkerüljük a háborút. Ahogy fogalmazott: csak magunkra számíthatunk.

– Ha a határok megváltoztathatók voltak az 1920. június 4-ei, igazságtalan trianoni békediktátum után, akkor 2024-ben is meghátrálásra lehet kényszeríteni a nagyhatalmakat – emelte ki a miniszterhelyettes. – Az összefogással hegyeket mozgathatunk, és akkor meg tudjuk menteni a békét.

Szűcsné Gergely Györgyi hangsúlyozta, Gávainak köszönhetően hosszú, küzdelmes út végén Lőkösházának sikerült visszakerülnie az anyaországhoz. Sajnos, a magyarság egy nagyon jelentős részének, így a Kisiratoson élőknek ez nem adatott meg.

– Hálásnak kell lennünk Gávai Gaál Jenőnek. Kitartó munkája eredménye volt, hogy két év tárgyalás után Lőkösháza és más településeket végül mégsem csatolták el Magyarországtól – emelte ki Szűcsné Gergely Györgyi. – Gávai Gaál Jenő politikai hagyatéka a Lőkösházi Helyi Értéktárban található. További célunk az, hogy szellemi hagyatéka helyet kaphasson Békés Vármegye Értéktárában, hiszen több vármegyei település neki köszönheti, hogy területeit részben vagy egészben nem csatolták el. Lőkösháza képviselő-testülete elkötelezett Gávai Gaál Jenő politikai hagyatékának méltó ápolásában.