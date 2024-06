Csapóné Hernádi Noémi hívott még múlt pénteken, hogy a Gazdasszonyok Békés Vármegyei Gazdakörének tagjaival a búzaaratás előtti határbejárás hagyományát felelevenítik vasárnap Kiscsákó tanyájuk környékén. A Magyarok Kenyere jótékonysági program Békés vármegyei beharangozó rendezvényének is szánták a programot, a végén náluk egy birkapörköltes vacsorával. Ehelyett álmukat, a Csapó-tanyát – amiért rengeteget dolgoztak – teljesen lerombolta a vihar.

Lerombolta a vihar a tetőt, elemeit több száz méterről hozták vissza a környező gabonatáblákból Fotó: Csapó tanya –CseppKert/Facebook

Lerombolta a vihar a tárolószínjüket, kárt tett az otthonukban is

– Még mindig keressük a szavakat. Átnéztük a kamerafelvételeket, hogy megértsük mi is történt pontosan, így már egyre világosabb a kép – hangsúlyozta Noémi. – A hétvégi nagy viharban a tanyánk területén kialakult egy tornádószerű, lokális viharmag. Ez a tanya volt az álmunk, nagyon sokat dolgoztunk érte, de most teljes a rombolás.

A növényeket is letarolta a vihar Fotó: Csapó tanya – CseppKert/Facebook

Tavaly, a családjuk keze által felújították a tárolószínjüket, most tetőszerkezetestől romokban. Egyelőre úgy tűnik, a tartószerkezet és a falak is oly mértékben sérültek, hogy az épület menthetetlen. A tető elemeit több száz méterről hozták vissza a környező gabonatáblákból.

– Ami a legnagyobb gond, hogy az éves, betárolt szénánk nagy része és a további tárolókapacitásunk is oda – mondta Noémi. – A villanypásztor rendszer és a telepet védő, nagy kerítés is megrongálódott. Éjjel a riadt jószágokat fejlámpával megpróbáltuk leltározni, hőkamerával is átvizsgáltuk a pusztát. Szerencsére jól hívhatók a juhaink, így elvileg mindegyiket be tudtunk hozni. A repülő törmelékektől az otthonunk, a garázs és különböző mértékben szinte minden épületünk megrongálódott. A CseppKert jelentős része letarolva, a szántókra egyelőre el sem tudtunk indulni. Bár olyanok vagyunk, akik mindig azt mondják, hogy meg fogjuk oldani, de úgy tűnik, ebből nem biztos, hogy egyhamar fel tudunk állni.

Hálásak azért, hogy a családjuk és a jószágaik ép bőrrel megúszták a pusztítást

A gazdasszonyok elnöke kitért arra, sajnos, a juhállomány nagy részét valószínűleg el kell adniuk, mert széna híján nem lesz mivel etetniük. A kisbárányokat már el is vitték.