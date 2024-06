Abban az évben, amikor Barnabás – aki fel év múlva diplomázik mezőgazdasági mérnökként, kertészeti specializációval – rátalált az új színekre, egyre többen mentek Arankáékhoz megcsodálni a virágokat, és kértek volna csemetét. A következő évben megkezdték a leander növények szaporítását, az újabbnál újabb színvariációk beszerzését.

Herczeg Aranka és fia, Barnabás rengeteg fajta leander nevelésével, gondozásával foglalkozik Fotó: Bencsik Ádám

A leander nem igényel speciális körülményeket

– A leander egyre népszerűbb, mivel a melegebb, szárazabb nyarakat egyre rosszabbul viselik az egynyári növények, a leander pedig kimondottan a meleget, a tűző napot kedveli – hangsúlyozta Aranka. – A hazai klímánkon teleltetni kell, mint minden más mediterrán növényt, de az utóbbi, enyhe telek alkalmával már a szabadföldbe kiültetve is szépen kiteleltettük a virágokat.

Fontos, hogy nem mindegyik fajta alkalmas a szabadföldi teleltetésre. Tapasztalataik alapján a citromsárgák kimondottan érzékenyek a hidegre, de vannak hidegtűrő fajták is. A leander nem igényel speciális körülményeket, de azért egy pár dologra oda kell figyelni, például a rendszeres öntözésre. A nyári melegben naponta akár 2–3 órát is locsolnak.

Jól szellőző, napos helyre tegyük a növényeket!

– A leander a nyári melegben nagyon sok vizet képes felszívni – ecsetelte a termelő, aki éppen idén jubilál, akkor hozta létre a Herczegi Leandert. – Jó minőségű virágföld kell, ha cserépben tartjuk, de szabadföldön, a kerti földben is jól érzi magát. Oda kell figyelni a rendszeres, általában heti tápoldatozásra, a megfelelő elhelyezésre az udvaron, kertben. Jól szellőző, napos helyre tegyük növényeinket! Ezt a pár tanácsot betartva májustól októberig szépen virágoznak növényeink. A leanderek metszését, bokrosítását mi tavasszal javasoljuk, mivel így az új hajtások szépen megerősödnek télig, és megfelelő tartásnál már abban az évben virágoznak is.

Országosan is jelentős az állományuk

– Leanderállományunk rohamos fejlődének indult az öt év során. Mára már közel 220 fajtával rendelkezünk, és közel 5000 tő virág található meg az udvarunkon. A nagy, 15 éves tövektől a kicsi magoncokig egyaránt. Láthatók szimpla, dupla, telt virágzatúak, rózsaszín, fehér, ciklámen, piros, barackos, lila, citromsárga színek rengeteg variációja és árnyalata. Ez az állomány országosan is jelentősnek számít – emelte ki Aranka. – A leanderkedvelők akár 100 kilométert is utaznak hozzánk, de kerültek már növényeinkből Szlovákiába, Romániába, Lengyelországba és Csehországba is.