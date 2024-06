Szerda délelőtt 11 óra múlt néhány perccel, amikor megérkeztünk a mezőberényi Bálintos lángosozóhoz. Előzetesen arról beszéltünk Varga Bálint tulajdonossal, a lángosok készítőjével, hogy ilyenkor talán kevesebben vannak, mint a reggeli órákban. Ennek ellenére folyamatosan érkeztek a vendégek, és vitték ötösével-hatosával a lángosokat. Bálint pedig 10-ből kilenc embert, de inkább 20-ból 19-et névről ismer, és azt is tudja, hogy milyen lángost fog vinni.

A berényi lángosozó tulajdonosa, Varga Bálint mellett sokan kiálltak, rengetegen posztolták ki, hogy a tolvajok adják vissza a díjat. Fotó: Bencsik Ádám

– Mit csináljak, jó a névmemóriám – mosolyodott el, amikor erről kérdeztük. Az pedig egy másik érdekesség, hogy amikor 6-8 lángost rendeltek, akkor sem írta le, hogy mit kértek, megjegyezte.

– Vélhetően egy-egy szakmában ilyen irányban tágul a memória szükségből is – tette hozzá.

Bálintos lángosozó: 1987-ben kezdődött a sikertörténet

A Bálintos lángosos története 1987-ben kezdődött, az akkor húszéves műszerész fiatalember abban az évben vásárolta meg a kis sütödét.

– Nagyon fura az élet, mert ebben az időszakban annyi kapcsolatom volt ezzel az étellel, hogy otthon ettem. Közben pedig kiskoromban tudtam, hogy ez leszek, 9-10 évesen foglalkoztatott a gondolat, de azután valahogy elsikkadt az ötlet – mesélt indíttatásáról a jó kedélyű lángosos, akinek közben mindenkihez volt egy-két kedves szava is.

Egyébként magának a kis épületnek ugyancsak érdekes a története. Az első világháborút követően a harcokban megsérült katonák engedélyt kaptak, hogy a mai szóval trafikot építsenek, és így biztosítsák a megélhetésüket. A későbbi sütöde is eredetileg ezt a célt szolgálta. 1987-ben, az induláskor Bálintnál négy -féle lángost, simát, tejfölöst, káposztást és túróst lehetett kapni, mára ennek sokszorosát.

– Ez egy szlovákos környék, és annak a hagyományait jelenítettem meg az étlapon is – fogalmazott.

Ha ízlik, szívesen adja

Elmondta, oda kell figyelni minden részletre, ha pedig jól sikerült, akkor nem szabad elfelejteni, hogyan készült.

– S ha ízlik, szívesen adom – tette hozzá. A lángos egyébként – ahogy a hozzáértő szakportálok is megírták –, kívül ropog, belül puha, a tészta kellemes, és olajjal sem szívja meg magát.