– Lényeges, hogy lehetőség szerint mindenki menjen el szavazni, és fejezze ki az akaratát abba az irányba, amit jónak lát – fogalmazott dr. Kovács József. Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a voksolásnak komoly tétje van.

Dr. Kovács József Gyulán adta le szavazatát.

Fotó: Lehoczky Péter

Az EP-választás során háború vagy béke kérdéséről is döntünk. Nagyon lényeges, hogy az emberek adnak-e felhatalmazást a kormánynak, hogy fellépjen a háború ellen, a béke mellett. Korábban önhibánkon kívül sodródtunk bele háborúba, világháborúba, ami nagyon súlyos vérveszteséget okozott hazánknak, ilyesmi nem fordulhat elő többé.

Hozzátette, a szavazás dönt a megye egészének fejlődéséről is, a helyhatósági választás pedig azért lényeges, hogy az emberek a városokért és a községekért dolgozó polgármestereket, településvezetőket, képviselőket válasszanak, akik egy irányban húznak, akik az adott település lakosainak érdekeit veszik figyelembe, annak fejlődéséért tevékenykednek. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a nemzetiségi önkormányzati választásokat is tartanak.