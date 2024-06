– Előzetesen reálisan próbáltuk felmérni a választókerület kérdéseit, és szépen szerepeltünk, jó eredményeket értünk el. Vannak települések, amelyeket teljes egészében száz százalékban megnyertünk, s vannak olyan helyek, ahol ha nem is ilyen arányban, de a polgármestereink, a képviselőink győztesen jutottak be a testületekbe – fogalmazott a gyulai eredményvárót követő értékelésében az országgyűlési képviselő. – A vármegyei önkormányzati választáson is jól szerepelt a Fidesz-KDNP.

..Szépen szerepeltünk, jó eredményeket értünk el.” Fotó: Lehoczky Péter

A gyulai eredményekkel kapcsolatban kifejtette, a városban 14 év után is folytatódott a hagyomány, 2010 óta már negyedik alkalommal a helyi közösségben nagyon komoly eredményt ért el a Fidesz-KDNP.

– A város fejlődése folyamatos, teljesen töretlen, ezen fogunk dolgozni a jövőben is – hangsúlyozta. – Gyula az ország egyik legfontosabb turisztikai központja, amely folyamatosan előrelép.