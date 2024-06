Mindig öröm látni, amikor az életkor csak egy szám. Jó példája ennek a 81 éves Teri néni, aki egy interjúban elmondta, heti három alkalommal jár edzeni, törzsvendég egy budapesti konditeremben. Nem is kell ennyire messze menni, itt, Békéscsabán is látni légisen balettozó hetvenévest, kondizó, úszó nyolcvanast. Egyöntetűen azt mondják, titkuk, hogy nem keresnek kifogást, nem hagyják, hogy elhatalmasodjon rajtuk a kedvetlenség. Igazat adok nekik: csak az jut előre, aki minden nap sétál, még akkor is, ha egyébként alig tud menni. Lehet, hogy az elején még erőltetésnek tűnik, fáj minden mozdulat, de egy lazább átmozgatás után könnyebbnek, fiatalabbnak érzi magát az ember.