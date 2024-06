A KoraPICniket ebben az évben már hatodik alkalommal rendeztük meg az Almásy-kastély különleges szépségű parkjában – mondta el dr. Abrulrahman Abdulrab Mohamed. A Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány elnöke elmondta, azért ezt az időpontot választották, mert az közel esik a Semmelweisz-naphoz, a magyar egészségügy napjához.

KoraPICnik: felhőtlenül jól érezték magukat a látogatók /Fotó: Bencsik Ádám/

– A programon és a programmal is szeretnénk köszönetet mondani az egészségügyi dolgozóknak, orvosoknak, ápolóknak, szakembereknek, mentőknek, gépkocsivezetőknek, akik a koraszülöttekért dolgoznak, a koraszülöttekért is dolgoznak – emelte ki. – Külön tisztelet azoknak, akik ezen a szombaton is dolgoztak.

A rendezvényre nagyon sok olyan gyermek eljött a családjával, akik koraszülöttként jöttek a világra.

– Nagyon jó érzés volt a gyerekek hangját hallani, látni, ahogy szaladgálnak, nevetnek és felhőtlenül jól érzik magukat. A KoraPicnic azt is érzékeltette, hogy az érintett családok nincsenek egyedül – folytatta a gondolatot. – Az esemény egyik fontos része volt, amikor korábban koraszülöttként jött gyermekek szórakoztattak bennünket, elképesztően tehetségesek a gyerekek, és produkciójuk azt is érzékeltette, hogy ugyanolyan értékűek, mint bárki más. Természetesen eljöttek olyan gyermekek is, akik nem koraszülöttek, így ez az üzenet még erősebbé vált.

Kifejtette, egy-egy koraszülött gyermeket nevelő család nagyon sok nehézségen ment, illetve megy keresztül, éppen ezért nagyon fontos, hogy a koraszülötteket és családjaikat is megünnepeljék, erősödjön a társadalmi összefogás.

Dr. Abrulrahman Abdulrab Mohamed elmondta, hogy szombaton a bemelegítést Dóczi Zita tartotta egy fantasztikus csapattal. Fellépett a Hanta Banda, tehetséges koraszülöttek énekeltek és zenéltek. Negyed 12-kor pedig megérkezett a 6 éves KoraPICnik tortája. A műsort Beszterczey Attila színművész, az alapítvány kuratóriumának tagja vezette.