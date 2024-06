A nemzeti park beszámolójából kiderült, hogy idén is sokféle hasznos növényt láthatnak vendégeik a dévaványai látogatóközpontban, melyek közül a rozmaring, a zsálya és a levendula éppen ebben az időszakban virágzik. A kertben kihelyezett információs tábla segítségével pedig látogatóik sok hasznos információt tudhatnak meg a növények hatásáról, felhasználási területeiről.

Pompázik a Sterbetz István látogatóközpont gyógy- és fűszernövénykertje. Fotó: Szélné Sándor Katalin

Részletezték: a szállásépület melletti kerthez érve először a citromfű látható, de van ott szurokfű (oregánó), orvosi zsálya, rozmaring, kakukkfű, izsóp, ékes kasvirág, lestyán és egy nagy bokor curryfű (olasz szalmagyopár) is, amire nagyon büszkék, ugyanis ezt a növényt kevés helyen lehet megtalálni. Zöld menta és fodormenta is található a kertben. A vadon termő gyermekláncfű, fekete nadálytő és a mezei katáng pedig tovább színesíti az Illatvarázs-kert palettáját.

Ismertették, hogy néhány gyógy- és fűszernövény ebben az időszakban teljes virágzásban van. Egyikük a rozmaring, amelynek keserű, aromás íze a kámforra emlékeztet. Már a görög és a római időkben is ismert, illatos cserje volt. Itáliában a szegények tömjénének nevezték. Már a honfoglaló magyarok is kedvelték. Gyógyhatása mellett fűszernövényként is régóta használják pástétomokban, salátákban. A virágával, leveles szárával eltett ecet kitűnően konzervál. Régóta alkalmazzák fejfájás csillapítására, a pestisjárvány idején pedig rozmaringgal füstöltek, fertőtlenítési céllal.

Másik, éppen virágzó növényük az orvosi zsálya, amelyet növényi aszpirinnek is szokás nevezni, mert nagyon sokféle betegség orvoslására használható. A rómaiak kígyómarás, bélféreg és epilepszia ellen alkalmazták, a későbbi korokban pedig az is elterjedt róla, hogy a halhatatlanság növénye, azaz ha sokat fogyasztanak belőle az emberek, akkor akár örökké is élhetnek. Ma is alkalmazzák vizelethajtóként, s kiváló fertőtlenítő, baktériumölő és gyulladásgátló hatása is van.

Az Illatvarázs-kert harmadik, éppen virágzó növénye a levendula, amely szintén régóta ismert gyógynövény. A látogatóközpontban nemcsak bemutatási céllal tartják, hanem megszárítják és rendezvényeiken, illetve táboraikban fel is használják sütéshez-főzéshez, illatzsákok, illatpárnák készítéséhez. A levendula illóolaját a kozmetikai ipar és a gasztronómia is széleskörűen hasznosítja. Kandírozni szokták a virágokat és süteményekbe, desszertekbe teszik. Közismert az ellazulást, relaxációt, elalvást segítő hatása. Olaját terhesség, szoptatás alatt nem ajánlott használni, sőt serdülőkor előtt sem, mert megzavarhatja a hormonháztartást. Régen nagyanyáink megszárították a virágját, s a szekrényekbe helyezték, hogy távol tartsa a ruháktól a molyokat.