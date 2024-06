A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2024-ben nagyvállalati kategóriában „Az év duális képzőhelyévé” választotta a Linamar Hungary Zrt.-t. A díjjal elnyert 500 ezer forintot a szakmai oktatásban résztvevő jól tanuló, tehetséges, szorgalmas, hátrányos helyzetű Békés vármegyei tanulóknak ajánlották fel. Ezt az összeget adták át a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselőinek, akik eljuttatják azt a rászoruló diákokhoz, ezzel is hozzájárulva jövőjük és tanulmányi sikereik elősegítéséhez.

Parászka Tibor HR igazgató, Ottlakán Rita duális képzési referens, Mészárosné Szabó Anna, a szakképzési osztály vezetője, Csizmadia Péter, dr. Orosz Tivadar, Csík Tímea kommunikációs munkatárs az átadón. A szerző felvétele

A Linamar Hungary Zrt. tanműhelyébe érkezett dr. Orosz Tivadar, a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, hogy átvegye a felajánlást. Csizmadia Péter Group General Manager köszöntőjében elmondta, a nagyvállalatok között a Linamar Hungary Zrt. kiemelkedő teljesítményt nyújtott, ez számukra is jó visszaigazolás, hogy amit csinálnak, azt jól teszik, és van értelme. Megköszönte az együttműködést a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarával, akik ajánlották a társaságot erre a díjra, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara pedig érdemesnek is találta az orosházi céget e cím elnyerésére.

– E díj és elismerés mögött emberek dolgoznak, van egy csapat, akik szakmai rátermettségükkel, odaadásukkal ezt be is bizonyítják, és támogatják a cégünket. Nekik is köszönettel tartozunk, hiszen nap mint nap foglalkoznak a fiatalokkal – mondta Csizmadia Péter.

Csizmadia Pétertől vette át jelképesen a támogatást dr. Orosz Tivadar. A szerző felvétele

Az átadás után dr. Orosz Tivadar a Linamarnak a szakképzésben betöltött fontos szerepéről szólt.

– Több évtizedes ez a munka, amit a duális képzés terén végez a cég több szakmában is. Békés vármegyében már tudtuk, de országosan is kiderült, a megyénkben ők a legjobb képzőhely. Több mint ezer diák képzésében vett részt a társaság az eltelt sok év alatt. E kitüntető cím mögött komoly teljesítmény van. Az, hogy ennek mekkora a jelentősége, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a Szakma Sztár versenyen vette át a Linamar a megtisztelő elismerést Orbán Viktor miniszterelnöktől. A teljesítményen kívül nem előzmények nélküli ez a felajánlás: a hátrányos helyzetű tanulók segítése nem új keletű a kamaránknál. Jótékonysági bálon olyan komoly forrást gyűjtünk össze minden évben, amivel komoly alapot képezünk, hogy tudjunk segíteni. Ez a félmillió forintos hozzájárulás még több segítségnyújtást biztosít számunkra. Még több diáknak tudunk támogatást adni, hogy boldoguljon a tanulmányai során. De tekinthetjük elismerésnek is, hiszen ezek a fiatalok jól tanulnak és jól is dolgoznak – mondta az elnök, majd megköszönte a társaság pénzügyi támogatását.