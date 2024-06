Köszöntője elején dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere is erre hívta fel a figyelmet. Mint mondta, 18 esztendős hagyomány, hogy a tanév végéhez közeledve számot vetnek az elmúlt esztendő eredményeivel, és köszöntik azokat a kiváló diákokat, akik az előző tanévben a legjobb eredményeket érték el a tanulmányi, művészeti, szakmai, valamint sportversenyeken.

Dr. Görgényi Ernő gratulált a kiváló diákoknak és pedagógusaiaknak Fotó: Bencsik Ádám

A kiváló diákok bekerülnek a dicsőségkönyvbe

– Tizennyolc évvel ezelőtt kezdtük el vezetni azt, a Mogyoróssy János könyvtár helytörténeti részlegén nyitvatartási időben bárki által fellapozható dicsőségkönyvet, amelyben minden olyan gyulai diák neve bekerül, aki öregbíti a város hírnevét azzal, hogy kiváló helyezést ért el kiemelkedő jelentőségű megyei, regionális vagy országos versenyen, olyan helyezést, helyezéseket, amelyek alapján saját iskolája őt kiváló diáknak nevezi – hangsúlyozta dr. Görgényi Ernő. A polgármester kitért arra, hogy Gyula polgári város, amire rendkívül büszkék, hiszen a legjobb polgári hagyományokat képviselik.

– Büszkék is kell, hogy legyünk erre, hiszen polgárnak lenni különleges erény és különleges érték is. A polgárság igazi ereje elsősorban a műveltség erejében rejlik, amely a polgár egyik legfontosabb tulajdonsága. Ezért egy igazi polgári városban a műveltséget tisztelik és nagyra becsülik – emelte ki.

A műveltség hatalmas érték

Hangsúlyozta, a műveltség hatalmas érték, mindig lehet boldogulni a segítségével, minden korban, jöjjön az ember bármilyen helyről, rendelkezzen bármilyen társadalmi, családi háttérrel. Kiemelte, az elismerésben részesült diákok megszerzett tudásuk és szorgalmuknak köszönhetően már most olyan szintre jutottak a tudás megszerzésében, amellyel elkezdték megalapozni jövőbeni sikereiket is.

– Ma olyan tehetségek vannak köztünk, akik szakmai versenyeken is értek el kiváló eredményeket. A modern társadalom gyakran elfeledkezik arról, hogy a kereskedők és iparosok is a polgársághoz tartoznak – fogalmazott. – Ugyanolyan fontos alkotó elemei a rétegnek, és az esetükben is rendkívül fontos a műveltség, hiszen attól, hogy egy szakma adott esetben fizikai munkával is jár, ugyanúgy az elméleti tudás is szükséges hozzá – hangsúlyozta.