Az 1300 négyzetméternyi virágágyat mintegy 25 ezer virág díszíti – ismertették az önkormányzat oldalán. Nemcsak virágágyásokba telepítettek növényeket, hanem virághengerekbe, virágládákba és kandelábereken elhelyezett tartókba is. A virághengerek a város forgalmasabb helyszíneire kerültek ki, míg a virágládák leginkább a hidakat ékesítik.

Hozzátették: az egyes virágágyak tervezésekor fontos szempont volt a virágok környezeti igénye is. A virágágyak többségébe – több változatban – begónia, kánna, kakastaréj, díszcsalán, batáta, álló muskátli, díszfű, petúnia, kúpvirág, bársonyvirág, verbéna került, a kandeláberek díszítésére pedig hagyományosan muskátlit használnak most is.