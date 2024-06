Az orosházi egyesület elnöke, Makuláné Gulicska Valéria elmesélte élményeiket (miközben már egy újabb túrájukat szervezi). Köztudott, hogy élménygyűjtésük során nagyon sok helyre eljutnak az orosháziak.

– A Zene Háza nagyszerű helyszínt biztosított ennek a nagyszabású kiállításnak. Miközben az ismert színészek, énekesek fényképeit, jelmezeit megcsodálhattuk, kaptunk egy kis színház- és filmtörténetet. Sőt, betekintést nyerhettünk a női emancipációs törekvésekbe is. Óriási anyagot láttunk, aminek külön érdekessége, hogy a nemzetközi hírességek mellett bemutatja a magyarokat is. Erre a kiállításra is igaz, hogy többször is látni kellene.

Nagy élmény volt délutáni programjuk is a volt Kogart házban. Victor Vasarely, francia-magyar festő és szobrász, az op-art legjelentősebb képviselője és Magyarországon dolgozó fiatalabb kortársa, az Orosházán született Fajó János kiállítását is megnézték.

Közös munkájuk nyomán lehetővé vált a geometrikus művek sokszorosítása, népszerűsítése, a hétköznapi életben való felhasználása - tette hozzá a nyugdíjas pedagógus civil közösség tagja, Pirer Gyuláné.