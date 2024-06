Kirándulásuk során az Almásy-kastélyt nézték meg egy tárlatvezető irányításával, aki az előkelő grófi család által használt termeket mutatta be.

A gyulai várnál készítettek a kiránduláson részt vett orosháziak csoportképet. Fotó: Facebook

– Kipróbálhattunk néhány interaktív elemet is. Mókás találmány a régi ruhák felpróbálása képi eszközökkel, de az is, hogy a diorámák segítségével megfigyelhetjük, hogyan tevékenykedtek a kastélyban dolgozók. Korhű bútorokat, használati tárgyakat, ruhákat láttunk, bár semmi sem az eredeti, mert a második világháború után a kastélyt teljesen kifosztották, még a parkettákat is felszedték. Szerencsére a személyzet egy tagja pontos feljegyzést készített a berendezési tárgyakról, sőt azok színéről, jellemzőiről. Így tudták rekonstruálni az egykori főúri világot – számolt be élményeikről Makuláné Gulicska Valéria.

Remek fotók készültek a kiránduláson

Néhányan felmentek a toronyba, remek fotókat készítettek a környékről, a kastélyparkban kiépített fürdőről. Az időszaki kiállítás Munkácsy Mihály néhány értékes munkáját mutatja be, amelyeket a Nemzeti Galéria kölcsönzött.

A következő helyszín a vár volt. A lovagteremben a vár történetével és tulajdonosaival, azok címereivel, majd a régi fegyverekkel, páncélzattal ismerkedtek meg.

Átélhették a vár török ostromát

– Egy különleges dioráma segítségével átélhettük a vár 1566-os török ostromát. Átétáltunk a várlakó urak és úrnők szobáin, ahol csodálatos faragott és intarziás bútorok mellett rengeteg használati tárgyat is kiállítottak. Azért a török kor hangulatát is megérezhettük a korhű öltözetet, berendezést és a kávézáshoz használt felszerelést bemutató teremben. Mivel hazánk egyetlen épen maradt gótikus téglavárában jártunk, felvetődött a kérdés, hogy vajon hány téglából épült, de erre nincs pontos válasz. A rendkívül vastag falakat még egy becslés kedvéért sem bontják meg. A vár bejáratánál felállított szobornál csoportképet készítettünk.

Az orosháziak felkeresték a Százéves cukrászdát, a felújított Ladics-házat. Egy régi hintóba ülve a VR-szemüveg segítségével kocsikáztak az egykori Gyula utcáin, láthatták a korhű öltözékben sétáló, vagy beszélgető embereket.