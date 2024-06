A két és fél éves Nándi, a nyolcéves Léna, a tízéves Márton és a tizenkét éves Barnabás is ott volt szüleivel a kétsopronyi művelődési házban, a szavazáson. Ami még feltűnt, sokan érkeztek kisebb-nagyobb gyermekeikkel a szavazásra.

Az Omiljak házaspár gyermekeivel érkezett a kétsopronyi művelődési házba, apja karjaiban Nándi, elöl Léna, Barnabás és Márton Fotó: Beol.hu

– Szerencsére sok a nagycsalád Kétsopronyban, a három, de a négy gyermek sem számít ritkaságnak – ecsetelte az anyuka, Beliczay Kata. – Többekhez hasonlóan mi is úgy gondoljuk, személyes példát kell mutatnunk a gyermekeinknek, hogy a választás egy természetes állampolgári jog, amivel a sorsunkat, a jövőnket, a gyermekeink jövőjét befolyásolhatjuk, beleszólhatunk az életünk menetébe. Mi is csak egy apró szem vagyunk, de az apró szemekből lesz bucka, és ez már befolyásoló tényező. Azt adjuk tovább a gyermekeinknek, amit a szüleinktől, a nagyszüleinktől tanultunk, és igaz ez a választáson való részvételre is.

Kata kitért arra, hogy katolikus, és a vallás, a hit nagyon nagy szerepet játszik az életében, otthonról is ezt hozta.

A hit egész életünkön át elkísér, lelki támaszt nyújt. Tudjuk, hogy mindig biztonságban érezhetjük magunkat. Van egy láthatatlan, segítő kéz, ami nem enged el soha. Isten megadta nekünk a csodálatos gyermekeinket, ránk bízta, hogy terelgessük előre őket az életben. Ajándékot adott azzal is, hogy egymásra találtunk Tamással. Nem párhuzamosan megyünk az úton, hanem kéz a kézben, mert eggyé lettünk.

Laurinyecz Eliza első alkalommal voksolt

A kétsopronyi művelődési házban találkoztunk Laurinyecz Elizával is, aki most először szavazhatott, ugyanis idén áprilisban töltötte be a 18. életévét.

Eliza számára nem volt kérdés, hogy amikor már megteheti, eljöjjön szavazni. Fotó: Beol.hu

Elmondta, követi a híreket, eseményeket, és nem is volt kérdés számára, hogy amikor már megteheti, eljöjjön szavazni. Eliza, miként a többi, első alkalommal szavazó, egy nemzeti színű kulcstartót vehetett át Petrovszkiné Juhász Máriától emlékül az első voksolásra.