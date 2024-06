Az ünnepségre gyalog érkezett, majd a végén egy szuper kétkerekűvel távozott Hevér Klaudia. A pusztaföldvári iskola nyolcadikos diáklánya nyerte el teljesítményével, elméleti és gyakorlati tudásával azt a szép bringát, ami a jutalma volt a körzeti megbízott által idén már 6. alkalommal meghirdetett közlekedésbiztonsági vetélkedőnek.

Hajdúné Kovács Klára iskolaigazgató, Kis Rozália, Hevér Klaudia, Kincses István. Fotó: BMH

Kincses István körzeti megbízott a napi feladatai mellett foglalkozik a diákokkal egész évben: elméleti és gyakorlati ismeretszerzésre alkalmas feladványokkal juttatja ismeretekhez az iskolarendőr a fiatalokat. Az önkormányzat és az oktatási intézmény is segíti a munkáját.

A hétvégi ünnepségre Kis Rozália, az iskolarendőr program koordinátora is Földvárra érkezett. Tőle megtudtuk, 2018 óta nagy sikere van a községben a biztonságos közlekedésre nevelésnek. A forgalom még a kisebb településeken is nő, a közlekedési eszközök száma, fajtája egyre gazdagabb. Kell a biztonságos közlekedéshez is felkészültség, tudás, tapasztalat.